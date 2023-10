Fundo da XP para direitos comerciais do Brasileirão obtém liminar para retomar captação

SÃO PAULO (Reuters) - A Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta sexta-feira a retomada da captação por um fundo da XP que mira investir na compra dos direitos comerciais do Campeonato Brasileiro dos clubes que pertencem ao bloco formado por Liga Forte de Futebol (LFF) e Grupo União.

O fundo Sports Media Futebol Brasileiro Advisory, anunciado em agosto pela XP Asset em parceria com a Life Capital Partners, teve captação suspensa nesta semana por ordem da Justiça fluminense, que acatou uma liminar da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

A entidade disse, em ação civil pública, que foram usados no material publicitário do fundo imagens de clubes que não integram a LFF, mas o grupo Libra.