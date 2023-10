Preços do petróleo fecham em alta, mas somam maior queda semanal desde março

O crescimento do emprego nos EUA aumentou em 336 mil em setembro, de acordo com estatísticas do Departamento do Trabalho, superando largamente as previsões dos economistas de um aumento de 170 mil.

O sentimento das estatísticas é misto em relação aos preços do petróleo. Uma economia robusta dos EUA poderia impulsionar o sentimento para a procura de petróleo no curto prazo, disseram os analistas, mas, por outro lado, as estatísticas resultaram num dólar norte-americano mais forte e no aumento das apostas num outro aumento das taxas de juro em 2023.

Um dólar norte-americano forte é normalmente negativo para a procura por petróleo, tornando a commodity relativamente mais cara para os detentores de outras moedas.

"Os números (de empregos) de hoje mantêm viva a perspectiva de outro aumento dos juros e certamente respaldam o argumento do Federal Reserve sobre a necessidade de as taxas de juros permanecerem mais altas por mais tempo", disseram analistas do ING em nota.

A Rússia anunciou que suspendeu a proibição às exportações de diesel para fornecimentos entregues aos portos por oleoduto. As empresas ainda devem vender pelo menos 50% da sua produção de diesel para o mercado interno.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York, Robert Harvey em Londres e Sudarshan Varadhan em Cingapura)