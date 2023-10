Schnabel, do BCE, não descarta mais aumentos de juros em meio a riscos de inflação

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu poderá ter de aumentar novamente as taxas de juros se os salários, os lucros ou novos problemas de fornecimento alimentarem a inflação, disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira.

O BCE elevou os custos dos empréstimos a níveis recordes no mês passado para controlar os preços na zona do euro, que ainda estão subindo mais do que o dobro de sua meta de 2%, depois que o bloco foi atingido por preços mais altos de energia e problemas de abastecimento no ano passado.

Schnabel disse que a recente moderação da inflação, que caiu para seu nível mais baixo em dois anos, 4,3%, em setembro, foi "encorajadora", mas que havia muitos riscos, desde salários ou lucros mais altos do que o esperado até novas interrupções no fornecimento.