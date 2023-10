Seca na Amazônia transforma lago de vila flutuante em lama

As coisas pioraram tanto no lago Puraquequara que há pouca água para beber ou cozinhar. Ivalmir Silva passou um dia inteiro cavando um poço no lodaçal seco.

O lojista Otenísio de Lima disse, usando um chapéu de cowboy para se proteger do sol quente, que os pescadores não podem trazer o pescado. Produtos como as bananas e couves pararam de chegar, segundo ele.

"Tudo ficou muito difícil. As vendas caíram e há dias em que mal ganhamos o suficiente para viver", disse outro lojista, Raimundo Silva do Carmo, enquanto tomava banho com um balde de água retirado de um poço improvisado que cavou.

"Vamos ver o que Deus faz por nós", disse.

(Reportagem de Bruno Kelly)