Sigma Lithium confirma renúncia de diretor e alega motivos de saúde

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Sigma Lithium informou nesta sexta-feira que seu diretor de operações, Brian Talbot, deixou a empresa no fim do mês passado, confirmando reportagem da Reuters, que levou as ações da empresa a despencarem na quinta-feira.

Talbot tornou-se diretor de operações no ano passado, supervisionando as operações na mina da Sigma, Grota do Cirilo, um exemplo do potencial crescente do setor de lítio do Brasil. O ex-executivo da mineradora avisou sobre sua demissão em julho e seu último dia na empresa foi em 29 de setembro.