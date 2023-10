Chuvas no Sul e seca na Amazônia preocupam indústria do cimento

Segundo ele, se por um lado a seca na Amazônia dificulta a logística de distribuição do cimento, as chuvas fortes que estão atingindo o Sul do país neste semestre têm dificultado o andamento de obras e, por consequência, a demanda pelo insumo.

O prognóstico de Penna no início do ano, de um segundo semestre mais aquecido por conta de um clima que costumava ser mais seco, efeito de queda de juros e expectativas em torno dos programas Minha Casa Minha Vida e PAC, por enquanto não tem se confirmado.

A comercialização de cimento em setembro, por exemplo, caiu 5,1% sobre um ano antes, para 5,24 milhões de toneladas, com todas as regiões do país mostrando números negativos, em especial os Estados do Sul, que sofreram queda de 8,1%, segundo os números do Snic.

Por dia útil, as vendas de setembro também recuaram na relação anual, caindo 2,5%, a cerca de 232 mil toneladas.

O desempenho de setembro, veio depois de um agosto de avanço de apenas 1,4% e de queda de 0,7% em julho.

No ano, as vendas acumulam queda de 2%, a 46,85 milhões de toneladas, de acordo com o Snic, com o Norte do país sofrendo a maior queda, de 4,1%, seguida por recuos de 3,9% no Centro-Oeste, 3,8% no Sul e 0,9% no Sudeste. Apenas o Nordeste tem alta de vendas de cimento no ano até setembro, de discreto 0,3%.