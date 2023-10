Conflito mais amplo em Israel pode elevar inflação, diz autoridade do BCE

AMSTERDÃ (Reuters) - Os embates entre Israel e Hamas podem elevar a inflação na zona do euro se outras nações da região se envolverem no conflito, o que sustentaria assim o atual aumento nos preços do petróleo, disse nesta segunda-feira o presidente do banco central holandês e membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot.

"Se o conflito aumentar significativamente o preço do petróleo por um longo período, isso seria, obviamente, um novo choque de alta na inflação", disse Knot a repórteres.

"Eu não esperaria um efeito duradouro sobre o preço do petróleo se o conflito continuar sendo um conflito regional entre Israel e Gaza, mas isso pode mudar se outras grandes nações da região se envolverem", acrescentou.