Porto russo de Primorsk deve embarcar 0,7 mi t de diesel em outubro, dizem traders

MOSCOU (Reuters) - As cargas de diesel com baixo teor de enxofre (ULSD) do porto russo de Primorsk, no Mar Báltico, devem aumentar em outubro para 0,7 milhão de toneladas, ante 0,21 milhão de toneladas no plano anterior, disseram dois operadores nesta terça-feira.

O plano de carregamentos de diesel para outubro foi revisado após o levantamento parcial da proibição de exportações de combustível russo, e os embarques finais poderão ser aumentados ainda mais à medida que a situação se estabilizar, disseram fontes do mercado.

No mês passado, a Rússia proibiu temporariamente as exportações de gasolina e diesel a partir de 21 de setembro para enfrentar escassez do mercado interno, mas concedeu algumas isenções, inclusive para cargas em trânsito.