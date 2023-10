Ação da LVMH cai com desaceleração de crescimento de vendas

A LVMH, cujas marcas incluem Louis Vuitton, Dior e Tiffany, teve aumento de 9% na receita do terceiro trimestre, menor do que o esperado, marcando um raro fracasso para a maior empresa de artigos de luxo do mundo, que rotineiramente superava as expectativas com um forte crescimento de dois dígitos.

A LVMH está enfrentando a desaceleração da demanda por produtos de alta qualidade nos Estados Unidos e na Europa, onde o aumento dos preços fez com que os compradores - especialmente as gerações mais jovens - se afastem de uma onda de gastos pós-pandemia, enquanto a recuperação na China tem sido desigual.

"Em nossa opinião, a LVMH continua (...) entre os nomes que devem navegar relativamente melhor nessa volatilidade contínua; mas, com a dinâmica dos lucros atualmente negativa e as perspectivas incertas, vemos um escopo limitado para uma reavaliação (do preço da ação) absoluta no curto prazo", escreveu o JPMorgan em nota a clientes.

Cerca de 175 bilhões de dólares foram retirados do valor de 10 das principais ações de artigos de luxo da Europa desde o final de março, uma vez que a recuperação da China tem sido difícil e o crescimento está desacelerando, enquanto a inflação alta e o aumento das taxas de juros estão forçando os compradores dos EUA a diminuírem os gastos

(Por Mimosa Spencer)