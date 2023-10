Economia da Alemanha deve ter contração de 0,4% em 2023, diz Ministério da Economia

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha projeta que a economia vai encolher 0,4% este ano devido à inflação persistente, aos preços altos da energia e ao comércio internacional fraco, disse o Ministério da Economia nesta quarta-feira, confirmando uma informação exclusiva da Reuters da semana passada.

O governo havia projetado crescimento de 0,4% para 2023 em sua previsão de abril, mas a fraqueza do setor industrial e as taxas de juros mais altas em uma década estão estimulando os temores de recessão na maior economia da zona do euro.

A economia alemã já sofreu uma recessão no último trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. Uma recessão técnica é definida como dois trimestres consecutivos de contração.