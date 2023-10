Minério de ferro se recupera com esperanças renovadas de estímulos da China

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações do dia com alta de 1%, a 827,50 iuanes (113,39 dólares) por tonelada.

O preço de referência de Cingapura caiu mais de 7% em relação ao pico de 121,10 dólares registrado no terceiro trimestre, com as perdas recentes estimuladas por preocupações com os iminentes cortes na produção de aço na China e com a incerteza em relação ao setor imobiliário chinês, que passa por dificuldades.

A Country Garden alertou sobre sua incapacidade de cumprir com as obrigações de dívidas offshore, podendo se juntar a uma lista crescente de incorporadoras chinesas que estão inadimplentes e ressaltando a piora da crise que afeta a segunda maior economia do mundo e o maior produtor de aço e consumidor de metais.

"Observamos que a deterioração do setor imobiliário da China é potencialmente um catalisador para um estímulo mais significativo, que vemos impulsionando os preços das commodities em relação aos níveis atuais", disseram os analistas do National Australia Bank em uma nota.

A mais alta corte da China emitiu diretrizes para melhorar o ambiente legal para as empresas privadas, de acordo com uma reportagem, sugerindo esforços renovados por parte dos formuladores de políticas para apoiar um dos principais impulsionadores do crescimento.

Enquanto isso, a China está procurando aumentar seu déficit orçamentário para 2023, à medida que o governo se prepara para uma nova rodada de estímulos para ajudar a economia a atingir sua meta de crescimento anual, informou a Bloomberg News na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.