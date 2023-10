Ministério da Fazenda considera razoável limite para crescimento da dívida no cartão de crédito

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, disse nesta terça-feira que medidas aprovadas recentemente pelo Congresso que visam reduzir as taxas do rotativo do cartão de crédito são um passo racional e estão em linha com práticas internacionais.

Em debate promovido pelos jornais Valor Econômico e O Globo, o secretário disse que o limite legal que permite que as dívidas no máximo dobrem de tamanho "faz algum sentido em situação em que temos taxas nominais muito elevadas incidindo sobre o saldo da fatura."

A taxa de juros do cartão de crédito rotativo no Brasil é de 445,7% ao ano, de acordo com os dados mais recentes do Banco Central, de longe a modalidade de crédito mais cara para pessoas físicas.