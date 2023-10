Petróleo reverte ganhos em sessão volátil após dados de estoques dos EUA 

Os futuros reduziram os ganhos depois que dados do governo norte-americano mostraram que os estoques de petróleo bruto do país aumentaram em 10,2 milhões de barris na última semana, para 424,2 milhões de barris, muito acima das expectativas dos analistas de um aumento de 500.000 barris. [EIA/S]

Taxas mais baixas de utilização das refinarias e importações líquidas mais altas contribuíram para o aumento do petróleo bruto, disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

A produção de petróleo bruto dos EUA também atingiu um recorde de 13,2 milhões de barris por dia na semana, mostraram os dados.

Apoiando os futuros do petróleo mais cedo, as ações mundiais subiram e os custos de empréstimos do dólar e do mercado de títulos se mantiveram estáveis antes dos dados de inflação dos EUA e das atas da reunião do Banco Central Europeu, que aumentarão o debate sobre o rumo das taxas de juros.

Os dados de quinta-feira mostraram que a inflação nos EUA estava desacelerando, o que reforça ainda mais as expectativas de que o Fed congelará o aumento das taxas de juros no próximo mês.

(Reportagem de Stephanie Kelly em Nova York; reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres e Trixie Yap em Cingapura)