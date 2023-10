Wall Street cai com alta em rendimentos do Treasury; investidores digerem dados de inflação nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta quinta-feira, após leilão do Tesouro norte-americano elevar os rendimentos dos títulos, enquanto investidores digeriam dados que mostraram um aumento maior do que o previsto nos preços ao consumidor nos Estados Unidos em setembro.

A alta nos custos de moradia nos EUA impulsionou os preços ao consumidor no mês passado, enquanto o aumento anual no núcleo do índice, excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, foi o menor em dois anos.

Após os dados, o S&P 500 passou a manhã oscilando entre altas e baixas. O índice virou decisivamente para baixo após um leilão de títulos de 30 anos dos EUA durante a tarde, que teve uma demanda fraca.