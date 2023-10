Ações de Eztec caem para mínima de cinco meses após prévia operacional

Por volta de 13h, as ações da Eztec caíam 3,04%, a 16,6 reais cada, tendo cedido a 16,09 reais na mínima da sessão, menor patamar intradia desde 18 de maio. No mesmo horário, o Ibovespa caía 0,64%, em dia negativo, em geral, para papéis de setores mais ligados à economia doméstica, como construção.

"No geral, foi um trimestre ruim, com as pré-vendas líquidas e os lançamentos significativamente abaixo de nossas estimativas", escreveram analistas do JPMorgan liderados por Marcelo Motta, em relatório a clientes datado desta sexta-feira. "Esperamos que os investidores revisem para baixo as suas expectativas de resultados futuros", acrescentaram.

Analistas do Citi foram na mesma linha, e afirmaram que os dados devem gerar uma revisão substancial para baixo nas estimativas de analistas para 2023 e 2024, já que "a Eztec segura os lançamentos com temor de formação de estoques e de um fardo adicional ao seu balanço", conforme relatório assinado por Andre Mazini e Hugo Grassi na quinta-feira.

A publicação dos resultados financeiros completos da Eztec no terceiro trimestre está agendada para 9 de novembro.