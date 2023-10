Banco Mundial e bancos multilaterais de desenvolvimento fecham acordo para aumentar poder de financiamento

MARRAKECH, MARROCOS (Reuters) - O Banco Mundial disse nesta sexta-feira que está reforçando a colaboração com nove bancos multilaterais de desenvolvimento para acelerar sua ação por um planeta habitável e livre da pobreza.

O banco disse que medidas já em implementação ou que estão sendo consideradas pelos bancos multilaterais de desenvolvimento podem render de 300 bilhões a 400 bilhões de dólares de capacidade de empréstimo adicional para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar "uma tempestade perfeita de crises interligadas, de choques climáticos e conflitos a pandemias e aumento da dívida".

O aumento da colaboração entre bancos multilaterais de desenvolvimento é uma parte fundamental da nova agenda do Banco Mundial, e recebeu o apoio do G20 em comunicado durante a reunião anual, ainda em curso, do banco e do Fundo Monetário Internacional.