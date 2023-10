Banco Wells Fargo tem lucro acima do esperado no 3º tri

O aperto monetário mais rápido da política monetária dos EUA em 40 anos tem impulsionado a receita de juros dos bancos.

A NII do Wells Fargo subiu 8%, chegando a 13,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre, informou a instituição financeira.

O gigante bancário rival JPMorgan Chase divulgou mais cedo aumento no lucro do terceiro trimestre, também impulsionado pela alta dos juros.

O Wells Fargo teve lucro de 1,48 dólar por ação no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas de 1,24, de acordo com dados da LSEG.

"Embora a economia tenha continuado resiliente, estamos vendo o impacto da desaceleração da economia, com os saldos de empréstimos diminuindo e as baixas contábeis continuando a se deteriorar modestamente", disse o presidente-executivo do Wells Fargo, Charlie Scharf.

A receita do Wells Fargo, de 20,86 bilhões de dólares no trimestre, também superou confortavelmente as expectativas de 20,11 bilhões do mercado.