Exportações e importações da China caem em setembro, mas ritmo de contração diminui

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China em setembro encolheram 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as importações também diminuíram 6,2%, segundo dados da alfândega divulgados nesta sexta-feira, com ambas contraindo em um ritmo mais lento e oferecendo novas evidências de que a segunda maior economia do mundo está se estabilizando.

Uma pesquisa da Reuters com economistas havia previsto uma queda de 7,6% nas exportações e uma baixa de 6% nas importações.

A economia de 18 trilhões de dólares da China mostrou sinais de melhora recentemente, graças a uma série de medidas de apoio divulgadas pelas autoridades nos últimos meses, mas o setor imobiliário atingido pela crise continua sendo um impedimento para uma recuperação sólida.