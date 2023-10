Ibovespa tem leve queda com dado de inflação nos EUA; petrolíferas avançam

Os analistas também destacaram que a pauta local está mais esvaziada, com o foco residindo na tramitação da reforma tributária sobre o consumo no Senado.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 2,79%, 36,1 a reais, diante da alta do petróleo no exterior. O Brent disparava 3,36%, para 88,89 dólares o barril, após os EUA estender sanções às exportações russas da commodity. No setor, 3R PETROLEUM ON se valorizava 3,23% e PRIO ON saltava 3,17%. Na véspera, o Brent fechou levemente no azul.

- EZTEC ON cedia 4,96%, a 16,27 reais, após a construtora divulgar, na noite de quarta-feira, queda de 26,5% nas vendas brutas no terceiro trimestre frente ao mesmo período de 2022, e lançamentos de 85 milhões de reais em valor geral de vendas, contra patamar de 474,5 milhões no segundo trimestre, conforme prévia operacional. Setores mais ligados à economia doméstica caíam de forma generalizada nesta sexta-feira na bolsa.

- VALE ON perdia 0,46%, a 67,05 reais, após duas altas seguidas. O minério de ferro teve pregão sem direção comum nesta sexta-feira, com queda na bolsa de Cingapura, mas alta na bolsa de Dalian. Na quinta-feira, o preço da commodity subiu mais de 1% em ambas as localidades.