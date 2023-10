JPMorgan tem lucro maior no trimestre com receita de juros e compra do First Republic

(Reuters) - O lucro do JPMorgan Chase cresceu no terceiro trimestre, impulsionado por receita maior com juros e aquisição do First Republic Bank, segundo balanço do maior banco dos Estados Unidos publicado nesta sexta-feira.

O presidente-executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, afirmou que embora os consumidores dos EUA continuem com situação financeira saudável, vários fatores geopolíticos, incluindo as guerras na Rússia contra Ucrânia e de Israel contra o Hamas, podem manter a inflação em níveis elevados.

"Este pode ser o momento mais perigoso que o mundo já viu em décadas", disse o executivo.