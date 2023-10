Exército israelense diz estar examinando incidente em que jornalista da Reuters foi morto no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - O Exército israelense disse neste sábado que está investigando um incidente no sul do Líbano no qual um jornalista da Reuters foi morto na sexta-feira. Uma testemunha da Reuters que estava no local disse que ele foi atingido por mísseis disparados da direção de Israel.

"Estamos cientes do incidente com o jornalista da Reuters", disse o porta-voz do Exército, tenente-coronel Richard Hecht, em uma entrevista coletiva regular. "Estamos investigando o caso. Já temos imagens. Estamos fazendo um exame cruzado. É um fato trágico", disse ele.

O Líbano disse no sábado que apresentaria uma queixa formal ao Conselho de Segurança da ONU sobre "o assassinato deliberado por Israel" do jornalista de vídeo da Reuters Issam Abdallah, um cidadão libanês, informou a mídia estatal.