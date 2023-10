Analistas da XP veem curto prazo ainda desafiador para varejo no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas da XP Investimentos veem um curto prazo ainda desafiador para o setor de varejo no Brasil, com resultados ainda pressionados pelo cenário macro, mas não descartam ventos favoráveis no último trimestre do ano, conforme amplo relatório a clientes publicado no final do domingo.

"Continuamos cautelosos com o setor, uma vez que esperamos uma temporada de resultados fraca no terceiro trimestre, com uma demanda fragilizada, rentabilidade pressionada e altos níveis de alavancagem, enquanto a dinâmica para o quarto trimestre ainda é incerta, dada renda disponível ainda pressionada", afirmaram Danniela Eiger e Gustavo Senday.

Eles também veem espaço para revisão para baixo em relação às estimativas do consenso, citando uma cautela maior para Alpargatas, Grupo Soma e Assaí.