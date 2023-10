Pátria compra unidade de private equity da gestora britânica abrdn

Outras 20 milhões de libras seriam pagas após três anos, sujeitas ao desempenho do negócio, disse a abrdn.

"Continuamos a reduzir a complexidade e nos concentramos em áreas onde temos confiança de que poderemos impulsionar o crescimento no futuro", disse o presidente da abrdn, Stephen Bird.

A expectativa é de que a venda seja concluída no primeiro semestre de 2024.

Em julho, a abrdn anunciou a venda de seu negócio de private equity com sede nos Estados Unidos para a HighVista Strategies.

EXPANSÃO GLOBAL

As ações do Pátria subiam 1,2% após o anúncio do negócio.