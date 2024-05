Acordo sobre a desoneração da folha avança, e há desfecho no cenário

Como ficará o recolhimento dos impostos?

17 setores: em 2024, mantêm a desoneração atual, pagando entre 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A partir de 2025 passam a pagar uma mistura de alíquota sobre a receita bruta e alíquota sobre a folha de salários, até 2027. A partir de 2028 as empresas voltam a recolher como os demais setores: 20% de contribuição patronal sobre os salários.

Municípios: em 2024, os municípios de até 156,2 mil habitantes continuam recolhendo 8% de contribuição patronal sobre os salários, em vez dos 20%. A partir de 2025, passam a recolher mais. As alíquotas ainda não estão fechadas, mas a tendência é de 10% em 2025, 12% em 2026 e 14% em 2027. Os municípios tentam congelar a alíquota em 14% a partir de 2028 ao invés de retomar novamente os 20%. As cidades com débitos também pedem a renegociação da dívida com o INSS.

Em abril, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 66/2023) que abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com os regimes próprio e geral da Previdência SociaL foi aprovada na comissão de Constituição e Justiça. Ela está pronta para ser analisada pelo plenário do Senado e precisa passar pela Câmara.

E o STF?

A Suprema Corte suspendeu na sexta-feira (17) os efeitos de uma liminar que havia cancelado a prorrogação da desoneração como havia sido aprovada pelo Congresso no final do ano passado e deu 60 dias para que governo e Congresso cheguem a um acordo, aprovando uma nova norma. Se não houver acordo, em 60 dias os setores e as prefeituras voltam a pagar 20% sobre a folha, mas essa possibilidade é remota.