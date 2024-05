Natalia Beauty: Atendimento de ex-BBBs foi ponto de virada para marca

A edição 2021 do "Big Brother Brasil", que revelou Juliette e Gil do Vigor para o grande público, foi o grande empurrão para fazer a marca Natalia Beauty ter reconhecimento nacional, conta a fundadora do grupo em entrevista ao "Divã de CNPJ" desta semana.

Eu falo que eu expandi a criatividade. Quando a gente tira aquela venda dos nossos olhos, ficamos muito criativos e conectamos pontos com mais facilidade. Natalia Beauty

A ideia surgiu quando a ex-BBB Sarah Aline foi para o paredão. Natalia comentou com a sua equipe que os brothers saíam do programa sem cuidados de beleza após um longo período de exposição e confinamento.