O que já se sabe sobre os auxílios às famílias do Rio Grande do Sul

Os auxílios anunciados para atender os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul ainda caminham lentamente até o bolso das famílias. As primeiras parcelas do benefício estadual de R$ 2.000, pago a partir de doações populares, só chegou a duas cidades do Vale do Taquari. Já os pagamentos de R$ 5.100 do governo federal ainda dependem do sistema para a inclusão das listas de regiões afetadas. O mecanismo será disponibilizado a partir da próxima quarta-feira (22).

Auxílio Reconstrução

Iniciativa do governo federal, o benefício vai destinar R$ 5.100 a todas as famílias atingidas pelas enchentes. O valor será desembolsado para auxiliar com a reposição de eletrodomésticos e outros bens perdidos em função do maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul.

A estimativa do governo é de que cerca de 240 mil famílias sejam beneficiadas com a parcela única. Para o recebimento, serão consideradas famílias desalojadas ou desabrigadas. A comprovação do acesso aos recursos ainda depende de informações das prefeituras sobre os CEPs atingidos pelas chuvas.