Petrobras produz recorde de 3,98 mi barris/dia como operadora no 3º tri

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que produziu, como operadora, um recorde de 3,98 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia no terceiro trimestre, 7,8% acima do trimestre anterior, com a entrada em operação de novas plataformas em importantes campos do pré-sal.

Além disso, a companhia disse, em fato relevante, que alcançou também um recorde mensal de produção operada em setembro, com 4,1 milhões de boe/dia, 6,8% superior ao registrado em agosto.