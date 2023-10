Ações europeias caem após balanços pessimistas, papéis do Reino Unido superam pares

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem visita de alto risco a Israel marcada para quarta-feira para demonstrar seu apoio à guerra contra o Hamas.

"Isso apenas dá uma imagem dos mercados que estão apostando no fato de que esse (conflito) não vai piorar muito", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

"A diplomacia dos Estados Unidos desempenhará seu papel e continuará sendo uma questão muito controlada e localizada que não afetará os mercados maiores."

O setor de construção e materiais liderou as baixas setoriais, com queda de 0,9%.

Pressionando as ações, os rendimentos dos títulos da zona do euro subiam ainda mais depois que as vendas no varejo dos EUA superaram estimativas [GVD/EUR]

Embora as tensões geopolíticas tenham atraído a atenção do mercado, investidores também continuam concentrados nos comentários de autoridades de política monetária para obter pistas sobre a ação da taxa de juros do Federal Reserve e do Banco Central Europeu.