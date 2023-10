Conflito no Oriente Médio eleva atenção a preços do petróleo e do dólar, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira que o conflito entre Israel e Hamas acentua a atenção da autarquia quanto ao preço do petróleo e à cotação do dólar.

Falando em evento da agência Moody´s em São Paulo, Galípolo afirmou que o comportamento da inflação vem se revelando mais benigno no Brasil, mas destacou haver preocupação com o impacto do dólar sobre a política monetária.

Uma das preocupações, segundo o diretor, é se o conflito entre Israel e Hamas vai extrapolar para algo mais global. Para ele, o Brasil tem atualmente alguns desafios, sendo que o primeiro é justamente como lidar com o cenário internacional.