Dólar fecha perto da estabilidade após subir com dados do varejo dos EUA

A alta da moeda norte-americana, no entanto, arrefeceu no exterior e, em paralelo, no Brasil. O dólar à vista virou e chegou a marcar a mínima de 5,0103 reais (-0,53%) às 13h26, mas novamente voltou para perto da estabilidade durante a tarde, em sintonia com o índice do dólar, que também não tinha força para se afastar do nível de fechamento da véspera.

Investidores seguiam atentos aos desdobramentos do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio e à espera de declarações de autoridades do Federal Reserve, previstas para os próximos dias.

Durante a tarde, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reconheceu que o conflito entre Israel e Hamas acentua a atenção da autarquia quanto ao preço do petróleo e à cotação do dólar. Uma das preocupações é justamente se o conflito vai extrapolar para algo mais global, com efeitos sobre a política monetária brasileira.

Às 17:15 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,06%, a 106,200.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de dezembro.