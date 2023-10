Raízen e Wartsila pesquisarão uso de etanol no transporte marítimo

Por Marcelo Teixeira

NOVA YORK (Reuters) - A Raízen, maior produtora mundial de etanol de cana-de-açúcar, e a Wartsila, líder em propulsão para transporte marítimo, cooperarão em um programa de pesquisa para testar o etanol como opção de combustível para navios, segundo as empresas.

A finlandesa Wartsila já produz motores bicombustíveis para navios que podem operar tanto com gasóleo como com metanol. O objetivo da colaboração com a Raízen é testar o etanol como combustível alternativo nesses motores.