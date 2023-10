Ibovespa recua com receios sobre guerra no Oriente Médio; Petrobras é contrapeso

- PETROBRAS PN avançava 1,17%, a 38,11 reais, apoiada em nova alta dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent valorizando-se 1,01% refletindo receios com a oferta da commodity em meio à tensão no Oriente Médio. Todas as petrolíferas do Ibovespa avançavam nesta sessão.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,73%, a 27,12 reais, e BRADESCO PN perdia 0,41%, a 14,43 reais, com agentes financeiros acompanhando potenciais medidas do governo com reflexos no setor.

- GPA ON recuava 3,79%, a 3,55 reais, após a ação disparar na véspera quando a companhia anunciou que seu conselho de administração aprovou acordo para a venda da participação restante no Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador, em operação que pode render 790 milhões de reais ao GPA.

- GOL PN caía 3,21%, a 7,55 reais, também corrigindo o desempenho mais robusto na véspera, em meio ao avanço do petróleo no exterior nesta sessão, com a rival AZUL PN perdendo 1,78%, a 13,27 reais.

- CASAS BAHIA ON caía 1,82%, a 0,54 real, mesmo após o IBGE divulgar que as vendas no varejo no Brasil recuaram menos do que o esperado em agosto, com o setor de consumo como um todo sofrendo com nova alta nos juros futuros. O índice de consumo na B3 registrava declínio de -1,08%.

- MRV&CO ON cedia 3,36%, a 8,92 real, também pressionada pelo avanço nas taxas dos contratos de DI, no primeiro pregão após reportar prévia operacional do terceiro trimestre com salto nas vendas no segmento de incorporação na comparação ano a ano.