Netflix e Skydance Animation fecham contrato para produção de filmes de animação

LOS ANGELES (Reuters) - A Netflix assinou um acordo de vários anos com a Skydance Animation para desenvolver filmes de animação que serão lançados exclusivamente na Netflix, informou o serviço de streaming nesta quarta-feira.

John Lasseter, ex-chefe de animação da Walt Disney e cofundador da Pixar, supervisionará a produção dos filmes. Lasseter começou a trabalhar na Skydance Animation em 2019, após tirar uma licença da Disney em 2017. Ele foi a força motriz por trás de sucessos de animação como "Toy Story" e "Carros".

O acordo com a Netflix ocorre após várias colaborações criativas entre as duas empresas, incluindo os filmes "O Projeto Adam" e "Pequenos Espiões: Apocalipse", e as séries "FUBAR" e "Altered Carbon".