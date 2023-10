Campos Neto diz que cooperativismo de crédito traz benefícios ao sistema financeiro

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira que o cooperativismo de crédito traz benefícios ao sistema financeiro, como a inclusão de mais pessoas no setor, e destacou que a autoridade monetária tem mantido diálogo frequente com os participantes desse mercado.

Em discurso enviado por vídeo para a abertura ro CoopTalks Crédito, Campos Neto disse que o BC participou das discussões sobre a legislação aprovada pelo Congresso Nacional para modernizar o setor de cooperativa de crédito e apontou que os produtos oferecidos pelas cooperativas têm crescido em qualidade e digitalização.