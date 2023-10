Relator da reforma tributária quer deixar setor elétrico fora de imposto seletivo

No caso do fundo regional, há uma preocupação da equipe econômica com a possibilidade de aumento do volume de recursos. O texto já aprovado pela Câmara prevê um montante de 40 bilhões de reais.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou na terça-feira que a pasta não vê com bons olhos a possibilidade de aumento do fundo. Braga, no entanto, tem manifestado a intenção de incrementá-lo, a partir de demanda de governadores para compensar possíveis perdas de arrecadação causadas pelas alterações no sistema tributário.

"Se quisermos atrair investimentos para diminuirmos as desigualdades regionais e econômicas, nós precisamos de um Fundo de Desenvolvimento Regional robusto. Não para amanhã ou depois de amanhã, mas para os próximos anos. Esse é o grande legado que essa legislatura pode deixar para as futuras gerações."

O relator adiantou, ainda, que deve alterar o texto enviado pelos deputados nos trechos em que trata do Conselho Federativo. O senador pretende transformá-lo em um Comitê Gestor, sem brecha para ingerência política.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)