Ações da China têm pior semana do ano com temores sobre Oriente Médio e rendimentos dos EUA

O Índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,7%.

Na semana, o CSI 300 recuou 4,2% e o Hang Seng perdeu 3,6%.

As ações asiáticas atingiram uma nova mínima de 11 meses, com a intensificação dos temores de um conflito regional no Oriente Médio e um aumento incessante nos rendimentos de longo prazo dos EUA pressionando as avaliações, enquanto as preocupações com a oferta elevaram ainda mais os preços do petróleo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 0,54%, a 31.259,36 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,72%, a 17.172 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,74%, a 2.983 pontos.