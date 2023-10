Ibovespa recua sem alívio em receios sobre Oriente Médio e juros nos EUA

Às 11:28, o Ibovespa caía 1,16 %, a 112.683,26 pontos. Na máxima até o momento, chegou a 114.089,58 pontos. Na mínima, marcou 112.683,26 pontos. O volume financeiro somava 6,3 bilhões de reais.

De acordo com a equipe da Ágora Investimentos, a semana vai chegando ao fim com os conflitos no Oriente Médio ainda inspirando maior cautela e o presidente do Fed reforçando que a inflação norte-americana segue muito alta e provavelmente exigirá crescimento econômico menor.

Em Wall Street, os principais índices acionários operavam em queda, enquanto os rendimentos dos Treasuries rondavam máximas de vários anos.

DESTAQUES

- VALE ON cedia 3,18%, a 62,37 reais, uma vez que os futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira, pressionados por preocupações com o mercado imobiliário chinês em dificuldades e com a produção de aço mais fraca do que o esperado. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, caiu 3,2%, para 839 iuanes (114,64 dólares) por tonelada métrica no fechamento das negociações diurnas.

- PETROBRAS PN caía 2,37%, a 37,43 reais, após renovar máxima histórica intradia mais cedo, a 38,86 reais. As negociações dos papéis tinham como pano de fundo nova alta dos preços do petróleo no exterior e anúncio da companhia na véspera de eleva o preço do diesel em 6,6% nas refinarias, enquanto reduzi o da gasolina em 4%.