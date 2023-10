PF prende 2 servidores da Abin em investigação sobre monitoramento ilegal

Em nota, a Abin informou que concluiu em janeiro deste ano uma "correição extraordinária" -- uma apuração interna -- para "verificar a regularidade do uso de sistema de geolocalização adquirido pelo órgão em dezembro de 2018."

A partir das conclusões, diz o texto, foi instaurada uma sindicância em marco deste ano e as informações colhidas foram repassadas para a PF e para o STF. Segundo a agência, o sistema deixou de ser usado em maio de 2021.

"Todas as requisições da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal foram integralmente atendidas pela Abin. A Agência colaborou com as autoridades competentes desde o início das apurações. A Abin vem cumprindo as decisões judiciais, incluindo as expedidas na manhã desta sexta-feira. Foram afastados cautelarmente os servidores investigados", afirmou a agência.

(Reportagem adicional de Gabriel Stargardter no Rio de Janeiro)