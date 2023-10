Ueda, do BOJ, promete manter "pacientemente" política monetária ultrafrouxa

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão (BOJ) manterá "pacientemente" a política monetária ultrafrouxa e responderá "agilmente" aos desenvolvimentos econômicos, financeiros e inflacionários, disse o presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, nesta sexta-feira, alertando sobre a incerteza extremamente alta em relação às perspectivas.

Ueda disse que a economia do Japão está se recuperando moderadamente, com o efeito atenuante das restrições de oferta compensando o impacto sobre as exportações da desaceleração da demanda global.