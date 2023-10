Ibovespa passa a subir com alívio nos Treasuries, mas Petrobras pesa

O retorno do título de 10 anos do Tesouro norte-americano recuava a 4,8693%, de 4,924% na véspera, após superar 5% mais cedo, em meio às incertezas sobre a trajetória futura dos juros nos Estados Unidos, principalmente o risco de a taxa permanecer mais alta por mais tempo.

Com a decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima semana no radar, o foco está voltado para a divulgação de dados sobre as despesas de consumo pessoal (PCE) nos EUA na sexta-feira, que trazem o índice de preços PCE, amplamente monitorado pelo Fed.

Em Wall Street, o S&P 500 .SPX também mudou de sinal e mostrava elevação de 0,25%, com agentes financeiros também na expectativa de uma série de resultados corporativos.

Investidores também continuam atentos ao conflito Israel-Hamas, diante de incertezas sobre os desdobramentos, com riscos de escalada e envolvimento de outros grupos ou países.

No Brasil, o alívio no mercado de dívida norte-americano derrubava também as taxas dos contratos de DI, beneficiando ações de empresas sensíveis a taxas de juros, como construtoras e varejistas, entre outras. Entre os destaques, os papéis da MRV&Co MRVE3.SA valorizavam-se 6,88%.

As ações da Petrobras, por sua vez, eram penalizadas pelo anúncio da companhia de que seu conselho de administração aprovou a submissão de proposta de revisão do seu estatuto social à assembleia geral extraordinária (AGE), a ser convocada oportunamente, para criar uma reserva de remuneração do capital.