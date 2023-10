Minério de ferro amplia queda na China por preocupações com setor imobiliário

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian caíram nesta segunda-feira, arrastados por preocupações persistentes sobre a crise do setor imobiliário da China e por sinais de enfraquecimento da demanda das siderúrgicas chinesas.

O contrato do minério de ferro mais negociado, encerrou as negociações diurnas com queda de 2,5%, a 835 iuanes (114,13 dólares) por tonelada métrica, e estava a caminho de sua terceira sessão consecutiva de queda.