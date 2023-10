Barclays sinaliza grande corte de custos com aumento da pressão sobre margens

Enfrentando uma perspectiva pessimista, em particular no mercado doméstico, o Barclays disse nesta terça-feira que está "avaliando ações materiais e estruturais de custo" para ajudar a melhorar a rentabilidade, o que poderia incorrer em despesas pesadas já no quarto trimestre deste ano.

"Esses resultados provavelmente reduzirão ainda mais as expectativas do mercado em relação aos bancos britânicos, e vemos uma leitura negativa para o Lloyds e o NatWest", disseram analistas do JPMorgan.

O presidente-executivo do Barclays, C. S. Venkatakrishnan, disse a repórteres que o banco buscará eficiências em diferentes partes, sem dar detalhes.

O Barclays deu início a uma revisão de estratégia no começo deste ano, com o objetivo de reavivar o preço de suas ações, e já começou a cortar custos, incluindo a demissão de centenas de pessoas. A Reuters ainda informou que a instituição explora opções para sua unidade de pagamentos.

O Barclays divulgou um lucro antes dos impostos para o período de julho a setembro de 1,9 bilhão de libras, abaixo dos 2 bilhões de libras de um ano antes, mas acima da projeção de 1,77 bilhão de libras, com base em consulta a analistas.

O Barclays registrou uma queda de 6% na receita de banco de investimentos, após resultados semestrais igualmente ruins em julho.