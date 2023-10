Mitsubishi Motors encerrará produção na China e investirá em unidade de elétricos da Renault  

Por Daniel Leussink

TÓQUIO/PARIS (Reuters) - A Mitsubishi Motors disse que encerrará a produção de seus carros em sua joint venture na China e transferirá sua participação na unidade para seu parceiro chinês, tornando-se a mais recente montadora estrangeira a reduzir as operações no principal mercado automotivo do mundo.

A decisão da montadora japonesa ocorre em meio à acirrada competição de preços na China, que fez montadoras globais como a Hyundai Motor e Stellantis tomarem medidas para reduzir custos através da reestruturação dos seus negócios.