Kazimir diz que BCE afrouxar muito cedo é um risco maior do que taxas altas por muito tempo

(Reuters) - Qualquer conversa sobre corte das taxas de juros pelo Banco Central Europeu ainda é prematura, embora as autoridades de política monetária estejam cada vez mais confiantes de que a inflação está no caminho certo para atingir sua meta de 2%, disse o chefe do banco central eslovaco, Peter Kazimir, nesta segunda-feira.

"Estamos cada vez mais confiantes de que a inflação atingirá nossa meta em 2025 e de que podemos conseguir isso em um cenário de pouso suave. O progresso, no entanto, ainda está sujeito a riscos", disse ele em um artigo de opinião publicado no site do banco central eslovaco.

"O erro de uma política de afrouxamento prematuro seria mais significativo do que o risco de manter o aperto por muito tempo. A prudência é crucial."