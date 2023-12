Southwest Airlines vai pagar US$140 mi por problemas com voos em 2022 nos EUA

O programa de compensação de atrasos, que começará em abril, faz parte dos esforços agressivos do governo do presidente Joe Biden para ser duro com as companhias aéreas. Os vouchers serão concedidos "mediante solicitação", disse a Southwest.

"Se as companhias aéreas falharem com seus passageiros, usaremos toda a extensão de nossa autoridade para responsabilizá-las", disse o secretário de Transportes, Pete Buttigieg.

A enorme tempestade no inverno de 2022 e o caos subsequente geraram histórias de terror: pessoas que perderam funerais ou viagens de férias há muito esperadas, passageiros com voos cancelados forçados a fazer viagens de 17 horas ou mais pelo país e alguns pacientes com câncer que não puderam receber tratamento. Um executivo da empresa disse sem rodeios a parlamentares irritados: "Fizemos besteira."

A Southwest, que pagou mais de 600 milhões de dólares aos passageiros afetados pela tempestade que lhe custou mais de 1 bilhão de dólares, fez no último ano atualizações significativas de tecnologia e atendimento ao consumidor e outros investimentos, incluindo mais equipamentos de degelo em toda a sua rede, novos funcionários e softwares e uso de inteligência artificial para prever o estado de operação da malha.

"Estamos absolutamente preparados para o inverno", disse o presidente-executivo da Southwest, Bob Jordan, em uma entrevista à Reuters nesta segunda-feira.

"Foi uma tempestade histórica que levou a uma semana histórica de interrupção operacional", disse Jordan. Uma interrupção dessa magnitude "não voltará a acontecer".