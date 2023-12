Auren e Vivo se unem para vender energia a pequenas empresas no mercado livre

SÃO PAULO (Reuters) - A geradora de energia Auren e a empresa de telecomunicações Vivo fecharam um acordo para criação de uma joint-venture focada na comercialização de energia elétrica para o mercado livre, mirando a liberalização que ocorrerá para consumidores de menor porte nos próximos anos.

O negócio irá reunir a experiência da Auren no setor elétrico e a capacidade da Vivo na distribuição em escala e oferta de serviços digitais, destacaram as empresas em comunicado divulgado na noite de segunda-feira.

A joint venture, na qual cada empresa terá 50% de participação societária, prevê atuar no chamado mercado "varejista" do setor elétrico, que inclui pequenas e médias empresas com demanda por energia inferior à 500 kW.