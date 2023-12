Nippon Steel diz que prêmio elevado em compra da US Steel faz sentido

ENORME PRÊMIO

"Esse acordo colocará a Nippon Steel entre os três maiores produtoras mundiais de aço", escreveu o analista Mark Chadwick na plataforma de pesquisa Smartkarma. "De muitas maneiras, a Nippon Steel está pagando um prêmio enorme. Em termos simples, a oferta avalia a US Steel com um EV (enterprise value) de 750 dólares por tonelada, muito mais alto do que o EV da própria Nippon Steel, de 560 dólares a tonelada."

As ações da Nippon Steel caíram 5,5% no início do pregão em Tóquio, atingindo o nível mais baixo desde julho, mas reduziram as perdas e encerraram em baixa de 2,8%.

A gigante siderúrgica japonesa fechou o acordo com uma oferta de 55 dólares por ação em dinheiro, o que representou um prêmio de 142% em relação ao preço das ações da US Steel em 11 de agosto, o último dia de negociação antes da produtora norte-americana de aço Cleveland-Cliffs revelar uma oferta de 35 dólares por ação pela US Steel, em dinheiro e ações.

A Nippon está pagando o equivalente a 7,3 vezes o lucro de 12 meses da US Steel antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), de acordo com dados da LSEG.