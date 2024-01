Ações chinesas caem no primeiro dia de negociação de 2024

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda o primeiro pregão do ano novo, interrompendo uma sequência de três sessões de altas conforme dados mais recentes sinalizaram uma recuperação econômica desigual, enquanto a confiança dos negócios para 2024 mostra fraqueza.

As ações asiáticas mais amplas iniciaram as negociações perto da estabilidade, com investidores retornando do feriado e aguardando novos catalisadores de negociação mais para frente na semana.

Uma pesquisa do setor privado mostrou que a atividade fabril da China cresceu mais em dezembro, com ganhos mais fortes na produção e no volume de novos pedidos, mas a confiança dos negócios para 2024 permaneceu moderada.