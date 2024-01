Argentina receberá delegação do FMI para negociações sobre dívida na quinta-feira

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo da Argentina receberá uma delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI) na quinta-feira, disse o porta-voz da presidência argentina em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, enquanto as autoridades buscam reestruturar a dívida do país.

A Argentina, cujo programa de 44 bilhões de dólares do FMI a torna a maior devedora do Fundo, pagou cerca de 900 milhões de dólares no mês passado usando outro empréstimo do credor regional CAF.

O país deve pagar mais 1,9 bilhão de dólares em meados de janeiro.