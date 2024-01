Ibovespa encerra 1º pregão do ano em queda com exterior desfavorável

- PETROBRAS PN subiu 1,45%, a 37,78 reais e PETROBRAS ON avançou 0,97%, a 39,36 reais, mesmo com a piora nos preços do petróleo em meio a preocupações com juros e um apaziguamento dos temores de que tensões no Mar Vermelho possam travar o fornecimento. Após avançar cerca de 2 dólares mais cedo, o Brent fechou com um declínio de 1,15 dólar, ou 1,49%. A Transpetro, subsidiária de transporte e logística da Petrobras, também informou nesta terça-feira que encerrou 2023 com mais de 500 milhões de reais em contratos de novos negócios, majoritariamente com empresas de fora do Sistema Petrobras.

- JBS ON avançou 1,04%, a 25,17 reais, se afastando das demais concorrentes Minerva, BRF e Marfrig, cujos papéis recuaram na sessão.

- VALE ON caiu 0,19%, a 77,05 reais, apesar do avanço do minério de ferro na China. No setor, CSN MINERAÇÃO ON subiu 1,64%, a 7,89 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 1,28%, a 33,52 reais, maior peso negativo para o índice. Ainda em bancos, BRADESCO PN caiu 1,99%, a 16,75 reais. A Fitch Ratings apontou nesta terça-feira perspectiva neutra para o setor bancário brasileiro em 2024, citando progresso na redução de exposições a ativos de risco em contrapartida à quantidade maior de créditos em atraso.

- B3 ON caiu 1,99%, a 14,17 reais, também entre as principais contribuições negativas para o índice da bolsa paulista. Analistas do Citi chamaram a atenção para dados de volumes do mercado de ações à vista da B3 em dezembro, apontando uma atividade fraca, mesmo considerando uma desaceleração esperada para o período por fatores sazonais.

- ELETROBRAS ON caiu 1,63%, a 41,74 reais. A elétrica disse nesta terça-feira que está adotando todas as medidas cabíveis para a preservação de seus interesses após suspensão de assembleia geral extraordinária convocada para 29 de dezembro, para decidir sobre a incorporação de Furnas pela companhia.